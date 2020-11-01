Пальчики оближеш: Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками незвичайним, але простим салатом

Лілія Ребрик часто ділиться з фанатами знімками своєї "дикої сімейки", як Ліля називає свою сім'ю. Нещодавно вона поділилася зворушливим романтичним фото з улюбленим чоловіком Андрієм Диким, пара разом виконала свій громадянський обов'язок - проголосувала. На фото Ребрик ніжно притискається до коханого чоловіка і робить селфі.

Цього разу Лілія вирішила розповісти, чим годувати таку велику родину, як у неї. Ведуча на честь Хеллоуїна не стала вбиратися вампіром, а порекомендувала, як зробити салат, який стане в нагоді за вечерею.

Ребрик запостила у своєму мікроблозі фотографію на якому вона в довгому пальто стоїть на тлі природи. Ведуча виглядає умиротворено і ніжно посміхається.

Лілія Ребрик нагодує всю сім'ю (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Що погода, що природа, що кінець жовтня і листопад, який вже дихає у потилицю, так і шепочуть: приготуй щось з гарбуза! Ну і тім більше свято Геловін на носі. Але одразу розчарую: я ніяких там супер страшних рецептів не пораджу! Печиво у вигляді обрубаних пальчиків ви і без мене зготуєте! А рецепт гарбузового крем-супу з легкістю знайдете на просторах Інтернету! А вісь що бі я дійсно порадила приготувати з гарбуза - так це.... салат! Повірте, цей овоч просто ідеальний інгредієнт (а надто для тих, хто гарбуз не так вже й палко полюбляє) записуйте #рецептвідліліребрик!

400 гр м'ясного якоті гарбуза

2 зубчики часника

1 велике куряче філе

5 столових ложок оливкової оліі

5 травинок руколи

1 столова ложка лимонного соку

2 столові ложки смаженого гарбузового насіння

і стандартний набір: сіль, чорний молотій перець (і все це - за смаком, на око)

І, власне, приготування: гарбузову м якоть наріжте скибочками, заверніть у фольгу і запечіть у духовці (t 180, 10 хв). Зробіть з часника кашицю. Наріжте куряче філе довгими тонкими смужками і кожну обмажте часниковою кашкою. Посоліть, поперчіть і підсмажте на 2 столових ложках олівковоі оліі. М'ясо має вийти рум'яним. Перемішайте шматочки філе і гарбузу, нарвіть руколи і перемішайте все. Збийте олівкову олію, що залишилася, з лимонним соком і полийте салат, а зверху - присипте смаженим насінням. Страва - і щоб гурманів побалувати, і гостей здивувати, та й взагалі цей салат з розряду "просто пальчики оближеш" (не обрубиш)", - написала ведуча.

Фолловери подякували своїй улюблениці за такий корисний рецепт, а ще - захопилися красою і квітучим виглядом Лілії.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик продемонструвала ідеальну фігуру в спортивному костюмі: спокусливо і практично.