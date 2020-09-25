Перебір: гарячу Настю Каменських в шкіряному топі дорікнули у використанні фотошопу

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом вміють поєднувати відпочинок і роботу – вони називають такий формат терміном Workation. Так, співачка не тільки ніжиться на пляжі і насолоджується мальовничими видами на турецькому курорті, але дає віддалені інтерв'ю для зарубіжних медіа, а також похвалилася фотосетом для популярного американського журналу HOLA! і представила лірик-версію пісні Pelicula з нового альбому Ecléctica.

Вона опублікувала ефектні кадри на сторінці в Instagram. Настя позує на узбережжі в шкіряному топі з відкритими плечима і строкатій спідниці-міді, талію дівчина виділила поясом із золотими елементами.

В якості прикрас – невеликі сережки-кільця і безліч перснів на пальцях. "Вологий" макіяж зроблений з акцентом на очі з блискучими шимерними тінями.

Настя Каменських прикрасила сторінки відомого американського видання (фото: instagram.com/kamenskux)

Деякі підписники Насті порахували, що фото занадто ретушовані, а з фотошопом явно перестаралися. Втім, на гарячих знімках Настя виглядає просто приголомшливо, тому зірвала масу компліментів.

Це просто нереально красиво

Ти божественно красива

Ти прекрасна

Дуже красива жінка

Прекрасна Богиня

Просто нереальна

Шикарна, неперевершена

Нереальна красуня

Максимально заретушовано, але виглядає добре

М-да з фотошопом перебір

Хороший фотошоп

Настю стиснуло

Занадто багато фотошопу

NK - PELÍCULA (LYRIC VIDEO)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських спокусила мережу відвертим фото топлес на балконі.