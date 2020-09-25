Перебор: горячую Настю Каменских в кожаном топе упрекнули в использовании фотошопа

Настя Каменских вместе с мужем Потапом умеют совмещать отдых и работу – они называют такой формат термином Workation. Так, певица не только нежится на пляже и наслаждается живописными видами на турецком курорте, но дает удаленные интервью для зарубежных медиа, а также похвасталась фотосетом для популярного американского журнала HOLA! и представила лирик-версию песни Pelicula из нового альбома Ecléctica.

Она опубликовала эффектные кадры на странице в Instagram. Настя позирует на побережье в кожаном топе с открытыми плечами и пестрой юбке-миди, талию девушка выделила поясом с золотыми элементами.

В качестве украшений – небольшие серьги-кольца и множество колец на пальцах. "Влажный" макияж сделан с акцентом на глаза с блестящими шимерными тенями.

Настя Каменских украсила страницы известного американского издания (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторые подписчики Насти посчитали, что фото слишком ретушированы, а с фотошопом явно переусердствовали. Впрочем, на горячих снимках Настя выглядит просто потрясающе, поэтому сорвала массу комплиментов.

Это просто нереально красиво

Ты божественно красива

Ты прекрасна

Очень красивая женщина

Прекрасная Богиня

Просто нереальная

Шикарная, обалденная

Нереальная красотка

Максимально заретушированно, но смотрится хорошо

М-да с фотошопом перебор

Хороший фотошоп

Настю сжало

Слишком много фотошопа

NK - PELÍCULA (LYRIC VIDEO)

Напомним, что ранее Настя Каменских соблазнила сеть откровенным фото топлес на балконе.