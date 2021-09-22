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Пісня зірки українського шоу "Співають всі!" стала супер-хітом в TikTok

Автор: Lite

Учасник популярного шоу "Співають всі!" на каналі "Україна" Вася Демчук з міста Рівне випустив композицію "Sorry", яка уже стала супер-популярною у соціальній мережі TikTok.

Більш детальніше про найновішу аудіороботу музиканта - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про пісню "Sorry"

Ще до офіційної прем'єри трек "Sorry" Васі Демчука став супер-хітом в TikTok. Кількість відео з піснею артиста переступило позначку вже понад 200 тисяч! Так, у числі тих, кого підкорив ліричний трек відомі артисти і блогери з багатомільйонною аудиторією: Даня Мілохін, Валя Карнавал, Ваня Дмитрієнко, Діма Євтушенко і багато інших.


Зараз Васі сипляться десятки пропозицій від лейблів про співпрацю, а відомі артисти пропонують записати фіт на "Sorry".

Вася вже дав згоду на одну з пропозицій з однією з мегапопулярних українських співачок, чиє ім'я поки не розголошується. Але, можливо, це буде хтось з зіркової сотні журі "Співають всі!".

Нагадаємо, днями харківський співак випустив альбом на вірші Зерова, Жадана, Андруховича та інших.

Також нещодавно головні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любов.

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