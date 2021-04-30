Планували все інакше: кохана Холостяка-10 розповіла, як пройшли пологи

Колишній учасник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Даша Хлистун днями вперше стали батьками - 27 квітня у пари народилася дочка Аріана. Новоспечена мама розповіла, що пологи були непростими і пройшло все не зовсім так, як планувала пара.

У своєму Instagram Даша зізналася, що планувала природні партнерські пологи, проте вийшло все інакше - їй довелося робити кесарів розтин.

Модель супроводила публікацію чорно-білим кадром з коханим, а також знімком з пологового будинку.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун планували партнерські пологи (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Хлистун зазначила, що Михайлюк дуже підтримував її, хоч і сильно хвилювався сам.

"Вже два дні, як ми батьки найкрасивішої і усміхненої дівчинки. Як багато хто вже здогадався, у мене було КС. Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але, сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила, як він переживав, але як він тримався і підтримував мене..Найкращий!!!"- поділилася Даша.

Даші Хлистун довелося робити кесарів розтин (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Дівчина також подякувала своїм лікарям і зізналася, що відновлення після кесарева не з легких, але головне, що їх малятко вже з ними.

"Процес відновлення у мене звичайно складний, але терпимий. Головне, що моя бубочка тепер сопе поруч",- написала наречена екс-Холостяка.

Користувачі мережі засипали її привітаннями та побажаннями здоров'я в коментарях.