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Планували все інакше: кохана Холостяка-10 розповіла, як пройшли пологи

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 13:29
Планували все інакше: кохана Холостяка-10 розповіла, як пройшли пологи Макс Михайлюк і Даша Хлистун (фото: instagram.com/dasha_khlystun)
Автор: Марина Настевич

Колишній учасник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Даша Хлистун днями вперше стали батьками - 27 квітня у пари народилася дочка Аріана. Новоспечена мама розповіла, що пологи були непростими і пройшло все не зовсім так, як планувала пара.

У своєму Instagram Даша зізналася, що планувала природні партнерські пологи, проте вийшло все інакше - їй довелося робити кесарів розтин.

Модель супроводила публікацію чорно-білим кадром з коханим, а також знімком з пологового будинку.

Планували все інакше: кохана Холостяка-10 розповіла, як пройшли пологи

Макс Михайлюк і Даша Хлистун планували партнерські пологи (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Хлистун зазначила, що Михайлюк дуже підтримував її, хоч і сильно хвилювався сам.

"Вже два дні, як ми батьки найкрасивішої і усміхненої дівчинки. Як багато хто вже здогадався, у мене було КС. Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але, сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила, як він переживав, але як він тримався і підтримував мене..Найкращий!!!"- поділилася Даша.

Планували все інакше: кохана Холостяка-10 розповіла, як пройшли пологи

Даші Хлистун довелося робити кесарів розтин (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Дівчина також подякувала своїм лікарям і зізналася, що відновлення після кесарева не з легких, але головне, що їх малятко вже з ними.

"Процес відновлення у мене звичайно складний, але терпимий. Головне, що моя бубочка тепер сопе поруч",- написала наречена екс-Холостяка.

Користувачі мережі засипали її привітаннями та побажаннями здоров'я в коментарях.

  • Даша, бажаю швидкого відновлення
  • Дітки кесарів дуже спокійні
  • Міцного здоров'я Вам і вашій дитині. КС це не страшно, все заживе
  • Даша, вітаю Вас з народженням донечки! Міцного здоров'я, швидкого відновлення і багато смачного молочка! Насолоджуватися
  • Ви такі класні, щастя вам, здоров'я малятку
  • Вітаю, здоров'я вам і малятку. Нехай це буде найскладніше випробування на вашому шляху
  • Міцного вам здоров'я, швидкого відновлення, а малятко нехай вас радує
  • Швидше поправляйся. Здоров'я і щастя батькам і малюкові
  • Все радію і радію за тебе
  • Вітати. Щастя і здоров'я малятку і її батькам. Відновлюйтеся швидше

Нагадаємо, раніше екс-"Холостяк" Макс Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я.

Як ми писали раніше, наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману.

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