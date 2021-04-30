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Планировали все иначе: возлюбленная Холостяка-10 рассказала, как прошли роды

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 13:29
Планировали все иначе: возлюбленная Холостяка-10 рассказала, как прошли роды Макс Михайлюк и Даша Хлистун (фото: instagram.com/dasha_khlystun)
Автор: Марина Настевич

Бывший участник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун на днях впервые стали родителями - 27 апреля у пары родилась дочь Ариана. Новоиспеченная мама рассказала, что роды были непростыми и прошло все не совсем так, как планировала пара.

В своем Instagram Даша призналась, что планировала естественные партнерские роды, однако вышло все иначе - ей пришлось делать кесарево сечение.

Модель сопроводила публикацию черно-белым кадром с любимым, а также снимком из роддома.

Планировали все иначе: возлюбленная Холостяка-10 рассказала, как прошли роды

Макс Михайлюк и Даша Хлистун планировали партнерские роды (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Хлистун отметила, что Михайлюк очень поддерживал ее, хоть и сильно волновался сам.

"Уже два дня, как мы родители самой красивой и улыбчивой девочки. Как многие уже догадались, у меня было КС. Да, планировали мы все иначе. Партнерские роды, естественным путем. Но, случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела, как он переживал, но как он держался и поддерживал меня. Самый лучший!!!" - поделилась Даша.

Планировали все иначе: возлюбленная Холостяка-10 рассказала, как прошли роды

Даше Хлистун пришлось делать кесарево сечение (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Девушка также поблагодарила своих врачей и призналась, что восстановление после кесарева не из легких, но главное, что их малышка уже с ними.

"Процесс восстановления у меня конечно сложный, но терпимый. Главное, что моя бубочка теперь сопит рядом", - написала невеста экс-Холостяка.

Пользователи сети засыпали ее поздравлениями и пожеланиями здоровья в комментариях.

  • Даша, желаю быстрого восстановления
  • Детки кесарево очень спокойные
  • Крепкого здоровья Вам и вашей малышке. КС это не страшно, все заживёт
  • Даша, поздравляю Вас с рождением доченьки! Крепкого здоровья, быстрого восстановления и много вкусного молочка! Наслаждайтесь
  • Вы такие классные, счастья вам, здоровье малышке
  • Поздравляю, здоровья вам и малышке. Пускай это будет самое сложное испытания на вашем пути
  • Крепкого Вам здоровья, быстрого востановления, а малышка пускай Вас радует
  • Быстрее поправляйся. Здоровья и счастья родителям и малышу
  • Все радуюсь и радуюсь за тебя
  • Поздравляю. Счастья и здоровья малышке и её родителям. Восстанавливайтесь быстрее

Напомним, ранее экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя.

Как мы писали ранее, невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.

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