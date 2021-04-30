Планировали все иначе: возлюбленная Холостяка-10 рассказала, как прошли роды
Бывший участник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун на днях впервые стали родителями - 27 апреля у пары родилась дочь Ариана. Новоиспеченная мама рассказала, что роды были непростыми и прошло все не совсем так, как планировала пара.
В своем Instagram Даша призналась, что планировала естественные партнерские роды, однако вышло все иначе - ей пришлось делать кесарево сечение.
Модель сопроводила публикацию черно-белым кадром с любимым, а также снимком из роддома.
Макс Михайлюк и Даша Хлистун планировали партнерские роды (фото: instagram.com/dasha_khlystun)
Хлистун отметила, что Михайлюк очень поддерживал ее, хоть и сильно волновался сам.
"Уже два дня, как мы родители самой красивой и улыбчивой девочки. Как многие уже догадались, у меня было КС. Да, планировали мы все иначе. Партнерские роды, естественным путем. Но, случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела, как он переживал, но как он держался и поддерживал меня. Самый лучший!!!" - поделилась Даша.
Даше Хлистун пришлось делать кесарево сечение (фото: instagram.com/dasha_khlystun)
Девушка также поблагодарила своих врачей и призналась, что восстановление после кесарева не из легких, но главное, что их малышка уже с ними.
"Процесс восстановления у меня конечно сложный, но терпимый. Главное, что моя бубочка теперь сопит рядом", - написала невеста экс-Холостяка.
Пользователи сети засыпали ее поздравлениями и пожеланиями здоровья в комментариях.
- Даша, желаю быстрого восстановления
- Детки кесарево очень спокойные
- Крепкого здоровья Вам и вашей малышке. КС это не страшно, все заживёт
- Даша, поздравляю Вас с рождением доченьки! Крепкого здоровья, быстрого восстановления и много вкусного молочка! Наслаждайтесь
- Вы такие классные, счастья вам, здоровье малышке
- Поздравляю, здоровья вам и малышке. Пускай это будет самое сложное испытания на вашем пути
- Крепкого Вам здоровья, быстрого востановления, а малышка пускай Вас радует
- Быстрее поправляйся. Здоровья и счастья родителям и малышу
- Все радуюсь и радуюсь за тебя
- Поздравляю. Счастья и здоровья малышке и её родителям. Восстанавливайтесь быстрее
Напомним, ранее экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал фото из роддома с дочкой и рассекретил ее имя.
Как мы писали ранее, невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.