Завжди перемагали: продюсер здивував словами про конкуренцію російських та українських артистів

Український співак, продюсер і автор пісень Влад Дарвін поспілкувався з телеродюсером Олексієм Гончаренком і підняв тему відносин Росії і України. Зокрема, йшлося про протистояння українських і російських зірок на екрані.

Ведучий заговорив про ТБ-шоу формату "Росія проти України", де змагалися зірки з двох країн. Таких проектів вийшло відразу декілька. І це сталося ще до сумно відомих подій у Криму й на Донбасі. Влад задався питанням, чи не могли подібні програми бути певною прелюдією до подій, які відбувалися в 2014 році.

"Це не було підготовкою. Але треба віддати належне, що росіяни завжди перемагали і ці шоу були на території Росії", - зазначив продюсер.

Влад і Олексій згадували про телепроект "Фабрика зірок. Росія-Україна", який транслювався на росТБ в 2012 році. Українські "фабриканти" їздили в Росію, щоб взяти участь у музичних змаганнях з російськими колегами. Гончаренко впевнений, що перемога росіян була визначена з самого початку.

"Там все було зрозуміло і побудовано під росіян. Наші учасники були гарматним м'ясом. Всім хотілося тоді і хочеться зараз слави в Росії. Це не секрет. Це великі гонорари, великий ринок, за який всі борються. Були мрії: а може нас помітять, нас побачать?" - згадав він.

Також Гончаренко зговорив про зірок, які продовжують їздити і принципово не їздять з гастролями в Росію. Раніше він пояснив, чому українці повстали проти опальних артисток Ані Лорак і Світлани Лободи.

"Їздили і зараз їздять туди. Є частина, яка не їздить принципово. І я поважаю їх позицію... Ми перейшли серйозну межу війною на Донбасі, і те, що посварилися ми надовго – це точно", - зазначив продюсер.