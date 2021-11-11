Підростає майстер-шеф: Горбунов захопив кулінарними здібностями 4-річного сина

Юрій Горбунов зізнається, що з появою молодшого сина Данила, старший хлопчик Ваня допомагає з малюком і сам просить долучати його до сімейних справ. Він росте відповідальною і самостійною дитиною. Так, Юрій був у відрядженні в Одесі, куди приїхав з виставою. До слова, на сцені компанію йому склала колега Лілія Ребрик. Повернувшись додому, шоумена чекав приємний сюрприз - його старший син Ваня приготував татові розкішний сніданок своїми руками.