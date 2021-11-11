Подрастает мастер-шеф: Горбунов восхитил кулинарными способностями 4-летнего сына

Юрий Горбунов признается, что с появлением младшего сына Данила, старший мальчик Ваня помогает с малышом и сам просит приобщать его к семейным делам. Он растет ответственным и самостоятельным ребенком. Так, Юрий был в командировке в Одессе, куда приехал со спектаклем. К слову, на сцене компанию ему составила коллега Лилия Ребрик. Вернувшись домой, шоумена ждал приятный сюрприз – его старший сын Ваня приготовил папе роскошный завтрак своими руками.