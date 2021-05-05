Як схожий на тата! Бабкін вперше показав обличчя молодшого синочка Єлисея

Сергію Бабкіну на початку року довелося непросто - він дізнався про невтішний діагноз і змушений був в терміновому порядку їхати на дві офтальмологічні операції за кордон. Але все страшне залишилося позаду, тепер музикант насолоджується життям і активно працює. Він зізнається, що найважливіше для нього в житті – кохана родина. Так, Сергій - багатодітний тато, а також виховує сина від попереднього шлюбу своєї дружини Сніжани – Артура. А ось молодшенького члена сім'ї Бабкіних, синочка Єлисея, артист показав вперше!

Так, на сторінці в Instagram Сергій опублікував кумедний сімейний кадр.

Зірковий тато в перший раз показав обличчя синочка. Малюк сидить у нього на шиї і заливисто сміється. На ньому - крихітний темно-синій спортивний костюм з білими смужками. Тато і син дуркують і показують язика прямо в камеру. "Лис", - коротко підписав сімейний чоловічий портрет Бабкіних співак. Сергій Бабкін показав молодшого сина (фото: instagram.com/babkin_official) Шанувальники артиста тут же почали ділитися першими враженнями і помітили, що Єлисей росте копією свого тата. Ура! Які ви прекрасні

Класні!

Який гарненький

Ваша копія

Який незвичайний

Лисеня - на тата схожий дуже

Яке диво

Красунчик

Дуже схожі До слова. на Великдень Сергій з дружиною і трьома дітьми ходив до храму. Тоді він тримав Єлисея на руках, повернутимспиною до камери. Варто зазначити, що малюкові вже майже два роки – в червні він буде святкувати свій другий день народження.