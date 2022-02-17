Я не схожа сама на себе: Лінда Євангеліста шокувала наслідками невдалої косметичної процедури

Євангеліста описала зміни в своєму тілі як тверді онімілі опуклості.

"Я намагалася виправити це сама, думаючи, що роблю щось не так", - сказала вона, пояснивши, що почала сидіти на дієті, більше займатися спортом і врешті-решт дійшла до того, що "взагалі не їла". Вона додала: "Я думала, що божеволію".

Її лікар незабаром підтвердив, що вона страждає парадоксальною жировою гіперплазією (ЛАГ), рідкісним побічним ефектом CoolSculpting, при якому жирова тканина росте, а не стискається.

Зірка вимагає відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів (фото: instagram.com/lindaevangelista)

Євангеліста подала позов проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів. Вона стверджувала, що втратила роботу через стан, викликаний процедурою.

Компанія запропонувала моделі оплатити ліпосакцію, але наполягла на підписанні Угоди про конфіденційність. Вона відмовилася і замість цього повністю сплатила дві операції з ліпосакції, одну в 2016 році та іншу в 2017 році.

"Я не дивлюся в дзеркало", - додала вона. - Це не схоже на мене".

Тепер Євангеліста працює над тим, щоб прийняти своє нове тіло і полюбити себе після невдалого досвіду. Але більше "не збирається ховатися" і сподівається, що її історія допоможе іншим людям, що опинилися в подібних ситуаціях.

Про Лінду говорили, що "немає моделі більш "супер", ніж вона" (фото: instagram.com/lindaevangelista)