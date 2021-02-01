Стильна мамуся: Емілі Ратаковскі підірвала мережу фото зі своїм малюком

Емілі Ратаковскі нечасто радує своїми streetstyle-образами, а вони дійсно варті уваги. Наприклад, один з останніх її луків - стильний і комфортний одночасно. Майбутня мама одягла чорні легінси, худі з принтом, а також об'ємну куртку чорно-зеленого кольору, в якій вже як-то з'являлася на людях і яка вдало приховала її фігуру від сторонніх очей. Доповнили її аутфіт гірчичного відтінку в'язана шапка і білосніжні кросівки. З прикрас дівчина залишила свої улюблені золоті сережки-хулахупи і обручку.



Емілі з Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

В такому вигляді Емілі вирушила на прогулянку зі своїм улюбленим псом Коломбо, якого часто називає сином і малюком. Завдяки йому бізнесвумен не забуває бувати на свіжому повітрі навіть у холодну пору року. Шанувальники оцінили любов Ратаковскі до тварин, а також її вміння одягнутися стильно і доречно. "Твій син став таким великим", "Малюк просто диво", - захоплюються вони.

Цікаво, що деякі підписниці запідозрили недобре, припустивши, що модель і бізнесвумен вже народила. Так, поза Емілі, яка вже на останніх тижнях вагітності, здалася їм дивною. "Але як ти зараз так сидиш, ти приблизно така ж вагітна, як і я??? Моє тіло ніколи не могло", "Як ти так сидиш, будучи вагітною?", - пишуть шанувальниці. "Не знаю", - відповіла Ратаковскі, додавши веселий емодзі.

Раніше Емілі Ратаковскі приміряла спокусливий образ, показавши животик.