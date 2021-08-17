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Повністю оголена Астаф'єва заговорила про хворобливі помилки: "не завжди готовий"

Автор: Styler

Даша Астаф'єва розбурхує уми шанувальників не тільки естетичною еротикою і арт-перформансами, а й вражає глибиною думок, життєвою мудрістю і філософських міркувань. Зірка не залишається осторонь від тем відносин, пошуку і прийняття себе, глибинний аналіз питань кохання і міркує на вічні теми.

На новому арт-фото в Instagram Даша постала повністю роздягненою.

Текст артистка супроводила ефектним знімком, на якому постала повністю оголеною. Вона прикрила груди руками і опустила повіки. До Даші тягнуться руки-ліани і обвивають її шию, піднімаються вгору тілу, вона оточена величезними розлогими листям плюща.

Даша Астаф'єва вразила арт-перформансом (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Є вчинки, як сто кроків назад ... однакова довжина на плани, принципи і думки. Заповітна сотка, до якої ти не завжди готовий. Мчиш, думаєш - я врятуюся, так буде легше! Сто кроків, за кожен з яких тобі доведеться просити вибачення. У себе. У того, хто зробив боляче тобі. У тих, всіх, кому зробив боляче ти. Захлинаючись, повертатися, здавалося б, в нікуди, на носочках, накульгуючи. Якщо зважився, зроби ці сто кроків назад, не чекай вибачення і не виправдовуйся... Назад пливуть навіть кораблі, які збилися з курсу. А як повернешся - знайдеш і продовжиш, не бери з собою чужих", - поділилася філософськими міркуваннями і висновками зірка.

Коментатори оцінили не тільки атмосферний знімок, але і здивувалися зрілості і мудрості міркувань Даші.

  • Яке фото! Просто вау! Немає слів описати захват!
  • Неймовірно красиво
  • Шедевр
  • Боже, неймовірна!
  • Нереально круто
  • Шикарно
  • Як же це неймовірно красиво, Дашунь. І ти, і текст
  • Ідеальна! Даша, ти супер!
  • Даша. Глибоко заходите і так красиво, що аж дух захоплює
  • Фото-вау! Просто фантастика

Нагадаємо, що раніше Дашу Астаф'єву насилу впізнали шанувальники на яскравих домашніх фото.

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Даша Астаф'єва