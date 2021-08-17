Повністю оголена Астаф'єва заговорила про хворобливі помилки: "не завжди готовий"

Текст артистка супроводила ефектним знімком, на якому постала повністю оголеною. Вона прикрила груди руками і опустила повіки. До Даші тягнуться руки-ліани і обвивають її шию, піднімаються вгору тілу, вона оточена величезними розлогими листям плюща.

Даша Астаф'єва вразила арт-перформансом (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Є вчинки, як сто кроків назад ... однакова довжина на плани, принципи і думки. Заповітна сотка, до якої ти не завжди готовий. Мчиш, думаєш - я врятуюся, так буде легше! Сто кроків, за кожен з яких тобі доведеться просити вибачення. У себе. У того, хто зробив боляче тобі. У тих, всіх, кому зробив боляче ти. Захлинаючись, повертатися, здавалося б, в нікуди, на носочках, накульгуючи. Якщо зважився, зроби ці сто кроків назад, не чекай вибачення і не виправдовуйся... Назад пливуть навіть кораблі, які збилися з курсу. А як повернешся - знайдеш і продовжиш, не бери з собою чужих", - поділилася філософськими міркуваннями і висновками зірка.

Коментатори оцінили не тільки атмосферний знімок, але і здивувалися зрілості і мудрості міркувань Даші.