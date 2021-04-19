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Напівгола біля басейну: Кайлі Дженнер в модному бікіні поділилася рецептом щастя

Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала нове гаряче фото, примірявши ультрамодний в'язаний купальник. А ще поділилася своїм секретом щастя.

Пост Кайлі Дженнер в мережі Instagram мав шалений успіх.

23-річна мильйонерка позує на тлі розкішного басейну, примірявши яскраве трендові бікіні. Модель великої в'язки з довгими зав'язками відмінно підкреслила видатну постать дівчини. Образ вона доповнила ланцюжком на талії, а також великими сережками-кільцями і підвіскою з літерами. Дівчина відкинула голову назад, насолоджуючись теплими променями сонця.

Кайлі в модному бікіні (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Щастя над усім і насамперед", - написала Кайлі, поділившись з шанувальниками секретом свого позитивного настою. "Це точно, дитинко", - підтримала сестру Хлое Кардашьян. "Ти прекрасна", "Королева", "Не можу надивитися", "Перша", "Ідеал! Богиня", "Принцеса", "Вау", "Чудова матуся", - пишуть їй фанати.

Кайлі Дженнер обожнює свою дочку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також дівчина показала нові фото своєї доньки Стормі. Цього разу мама одягла дитину в кумедний костюм курки, в якому дівчинка ходить по хаті. "Кайлі, припини, я просто плачу", - не втрималася від коментарів Кендалл Дженнер, у якої поки що єдиної із знаменитих сестер немає дітей.

Нагадаємо, раніше Кайлі показала свою ідеальну фігуру в спокусливому купальнику тілесного відтінку.

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Новини України пляжмодельКайли Дженнер
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