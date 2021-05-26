Напівгола на яхті: Тіна Кунакі показала спекотне пляжне фото в міні-бікіні

Тіна Кунакі позує у відвертому жовтому бікіні, яке відмінно сіло на її досконалу фігуру. Модель лежить на яхті, підставивши тіло жаркому літньому сонцю. Своє пишне волосся вона відкинула назад, перехопивши його рукою. Розслаблену картину доповнює розкішний морський пейзаж на тлі. Поруч з молодою мамою розташувався її друг з келихом шампанського. А ось знаменитого чоловіка дівчини - французького актора Венсана Касселя - поруч не виявилося.

Тіна Кунакі на відпочинку (фото: instagram.com/tinakunakey)

До слова, пара часто проводить в Бразилії цілі місяці. Подружжя не люблять холодну пору року, а тому обожнює "зимувати" разом з маленькою донькою в теплих країнах. Цікво, що компанію в поїздках їм часто складає брат Тіни, а також старші діти Венсана від шлюбу з Монікою Беллуччі. У минулому році в поїздку з ними вирушила і сама актриса, показавши, що розбіжності між нею і екс-чоловіком точно в минулому.