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Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер в "рваному" топі підірвала мережу

Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала черговий пляжний образ, який склали трендові "рвані" речі.

Фото мільярдерка опублікувала у своєму блозі, зібравши масу лайків і захоплених коментарів.

Кайлі Дженнер одягла на пляжну прогулянку спокусливий костюм, який складався з міні-спідниці і топа. Бежевого відтінку, зі структурними "стрілками" по ньому, він виглядав зухвало і сексуально. До того ж відмінно підкреслив спокусливі форми 23-річної знаменитості. Доповнили лук розкішний пояс в східному стилі з бірюзовими каменями, а також сережки і кільця.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото Дженнер зробила на тлі райських океанських видів, просто підкоривши серця своїх фоловерів. "Чудова", "Дивовижна", "Найгарячіша", "Кайлі завжди складає найкращі луки, о боже", "Перша", "Я хочу одружитися на тобі", - пишуть вони їй.

Раніше Кайлі показала незвичайний і спокусливий лук для виходу в світ.

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