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Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підірвала мережу спокусливим фото в бікіні

Новость на русском → Бразилія, Вівторок 26 січня 2021 22:22
Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підірвала мережу спокусливим фото в бікіні Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі обожнює відверті купальники. Вони відмінно підкреслюють струнке тіло юної моделі, а до того ж радують фанатів. Тому на її сторінці в мережі Instagram переважає гарячий контент з пляжу. Кілька годин тому Тіна показала нове фото в крихітному бікіні сірого відтінку. 23-річна модель сидить у воді, задумливо дивлячись у воду. Її засмагла шкіра покрита крапельками води, що робить образ ще більш привабливим.

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підірвала мережу спокусливим фото в бікініТіна показала нове фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Вона любить море, пляж, і їй ніщо не гріє голову, крім сонця", - написала Тіна. А у відповідь отримала лавину приємних слів від своїх послідовувачів. "Чудова", "Мій ангел", "Відмінно", "Тіна, ти апельсиновий цвіт", "Ця фраза тобі так личить", "Дуже гарно, мій бог", "Дуже красива. Я так сильно люблю", "Бразилія сумує за цією красою", - не можуть намилуватися фанати зірки.

Нагадаємо, Тіна Кунакі і Венсан Кассель щорічно відлітають у Ріо-де-Жанейро на зимівлю. Пара не любить холоду, а воліє грітися на сонечку, поки в рідній Франції не налагодиться нормальна погода.

До речі, Моніка Беллуччі в одному з інтерв'ю зізналася, що на весняному карантині в минулому році вона з дочками спеціально переїхала ближче до особняка Касселя. Так дівчатка могли бачитися з татом.

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