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Напівгола в ліжку: Тіна Кунакі в сукні-комбінації захопила ідеальним тілом

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 18:42
Напівгола в ліжку: Тіна Кунакі в сукні-комбінації захопила ідеальним тілом Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі опублікувала нове фото, на якому виглядає неймовірно привабливо. Молода дружина Венсана Касселя приміряла спокусливе плаття-комбінацію.

Фото Тіни вже набрало масу лайків та коментарів.

Тіна позує в своєму ліжку, примірявши чорне плаття-комбінацію, що оголило її груди і стегна. Волосся дівчина розпустила, а на обличчя не нанесла і краплі макіяжу. Вона дивиться в камеру спокійно і мрійливо.

Напівгола в ліжку: Тіна Кунакі в сукні-комбінації захопила ідеальним тіломТіна Кунакі на новому фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Майже понеділок", - написала модель. "Королева", "Муза", "Краса", "Ідеал", "Дівчинка, ти така гарна", - тут же отримала вона у відповідь масу компліментів.

Раніше Тіна також показала фото з коханим чоловіком, зроблене для бренду одягу The Kooples. Плакат, розміщений на зупинці в Лондоні, виглядає неймовірно романтично. Фанати просто засипали пару милими коментарями і смайликами.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі показала рідкісний архівний кадр зі своїм чоловіком.

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