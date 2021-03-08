Напівгола в ліжку: Тіна Кунакі в сукні-комбінації захопила ідеальним тілом

Тіна позує в своєму ліжку, примірявши чорне плаття-комбінацію, що оголило її груди і стегна. Волосся дівчина розпустила, а на обличчя не нанесла і краплі макіяжу. Вона дивиться в камеру спокійно і мрійливо.

Тіна Кунакі на новому фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Майже понеділок", - написала модель. "Королева", "Муза", "Краса", "Ідеал", "Дівчинка, ти така гарна", - тут же отримала вона у відповідь масу компліментів.

Раніше Тіна також показала фото з коханим чоловіком, зроблене для бренду одягу The Kooples. Плакат, розміщений на зупинці в Лондоні, виглядає неймовірно романтично. Фанати просто засипали пару милими коментарями і смайликами.