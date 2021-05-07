Напівгола в спортзалі: Кім Кардашьян підірвала мережу спекотним фото в спокусливому боді

Кім позує в спортзалі, одягнена в крихітне чорне боді з відвертими вирізами. Зірка повернулася в профіль, продемонструвавши пишні форми і тонку талію. Родзинкою лука стала зачіска - довге пряме волосся Кім пофарбоване в блонд. Засмагле тіло Кардашьян викликало фурор в мережі:

"Будь ніжною зі своїми фоловерами, ми так любимо тебе", "О Бог, Кім", "Чудова", "Класне волосся", "Ти виглядаєш так круто", "Чорт", "Ккричущий кумир", "Я в захваті", "Так, Кім! Ти виглядаєш так круто", "О мій Бог, це мотивація повернутися в гімнастичний зал", "Це моя мета", "Це чудово", - пишуть їй фанати.

Кім Кардашьян стала блондинкою (фото: instagram.com/kimkardashian)

В цілому пост зібрав за кілька годин більше 3 мільйонів лайків. Що для Кім, звичайно не межа. Проте, це однозначно одне з найгарячіших фото за останній час.