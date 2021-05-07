RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Напівгола в спортзалі: Кім Кардашьян підірвала мережу спекотним фото в спокусливому боді

Автор: Lite

Кім Кардашян останнім часом часто показує спокусливі фото у відвертих вбраннях. Але сьогодні вона просто підірвала мережу.

Кім Кардашьян опублікувала жаркий знімок у своєму блозі.

Кім позує в спортзалі, одягнена в крихітне чорне боді з відвертими вирізами. Зірка повернулася в профіль, продемонструвавши пишні форми і тонку талію. Родзинкою лука стала зачіска - довге пряме волосся Кім пофарбоване в блонд. Засмагле тіло Кардашьян викликало фурор в мережі:

"Будь ніжною зі своїми фоловерами, ми так любимо тебе", "О Бог, Кім", "Чудова", "Класне волосся", "Ти виглядаєш так круто", "Чорт", "Ккричущий кумир", "Я в захваті", "Так, Кім! Ти виглядаєш так круто", "О мій Бог, це мотивація повернутися в гімнастичний зал", "Це моя мета", "Це чудово", - пишуть їй фанати.

Кім Кардашьян стала блондинкою (фото: instagram.com/kimkardashian)

В цілому пост зібрав за кілька годин більше 3 мільйонів лайків. Що для Кім, звичайно не межа. Проте, це однозначно одне з найгарячіших фото за останній час.

Раніше ми писали, що Кім активно ходить по вечірках, намагаючись відволіктися від розлучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України спортмодастильный имиджКім Кардашян