Полуголая в спортзале: Ким Кардашьян взорвала сеть жарким фото в соблазнительном боди

Ким позирует в спортзале, одетая в крошечное черное боди с откровенными вырезами. Звезда повернулась в профиль, продемонстрировав пышные формы и тонкую талию. Изюминкой лука стала прическа - длинные прямые волосы Ким окрашены в блонд. Загорелое тело Кардашьян вызвало фурор в сети:

"Будь нежной со своими фолловерами, мы так любим тебя", "О Бог, Ким", "Восхитительна", "Классные волосы", "Ты выглядишь так круто", "Черт", "Кричащий кумир", "Я в восторге", "Да, Ким! Ты выглядишь так круто", "О мой Бог , это мотивация вернуться в гимнастический зал", "Это моя цель", "Это восхитительно", - пишут ей фанаты.

Ким Кардашьян стала блондинкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

В целом снимок набрал за несколько часов более 3 миллионов лайков. Что для Ким, конечно не предел. Тем не менее, это однозначно одно из самых горячих фото за последнее время.