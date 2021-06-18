Напівоголена Кім Кардашьян захоплює розкішною фігурою на гарячих фото

Кім Кардашьян показала нову серію фото, зроблених в незвичайному антуражі. Зірка приміряла образ тенісистки, правда, при цьому була одягнена в спокусливий купальник тілесного відтінку.
Гарячий фото зібрали максимум реакцій і коментарів.
Знаменитість позує на тенісному корті, розташованому в тропічній місцевості. Пальми, близькість океану і засмагле тіло Кім якнайкраще занурили фанатів в атмосферу літа.
Кардашьян одягнена в купальник тілесного відтінку: топ без бретелей і трусики з високою посадкою. Волосся їй уклали в мокру укладку, зачесавши назад. А макіяж зробили досить виразний, зі smoky eyes, ретельно профарбованими бровами і чуттєвими губами.
"Хтось хоче зіграти в теніс?", - заграє з фоловерами Кім. "Чудова", "Що за мала!", "Я!", "Вау!", "Яка гарна", - не можуть намилуватися вони. В цілому пост набрав більше 3,5 мільйонів відміток "подобається" за кілька годин. Що навіть для Кім з її 229 мільйонами послідовувачів досить багато.
Нагадаємо, Кім сама рекламує свої численні бренди косметики, одягу та парфумерії. Не виключено, що це чергова колаборація або зйомка для її продуктів.
Раніше ми писали, що зірка демонструвала розкішні форми у вишуканій сукні морської богині.