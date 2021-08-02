Полякова дала відсіч братам Меладзе, Нікітюк знайшла нового нареченого: топ гучних новин тижня

Оля Полякова дала відсіч Меладзе

Оля Полякова - відома скандалістка, яка не може прожити і тижня без розборок. Не так давно співачка захистила матюки своєї старшої дочки Маші. А тепер знову прокоментувала ситуацію з братами Меладзе. Нагадаємо, артистка розповіла про домагання з боку Костянтина Меладзе. Після чого Валерій Меладзе поспішив захистити брата. Він назвав Ольгу фріком, слова якого не варто сприймати всерйоз. Полякова осторонь не залишилася, висловивши свою думку про братів.

Після цього вона ще раз виступила з публічною заявою. Як зазначила співачка, ні Костянтин, ні Валерій з нею не зв'язалися. І їх мовчання вона готова розцінювати, як підтвердження правдивості своїх слів і зізнань. "Якби це була неправда, вони б мені подзвонили. Як це круто, що в нашій країні можемо спокійно поговорити, що ніякі Меладзе і, мабуть, навіть президент не може нашкодити, якщо правда звучить", - розповіла вона в інтерв'ю Каті Осадчій.

Оля Полякова поставила крапку в скандалі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Леся Нікітюк знайшла нареченого

Телеведуча славиться тим, що ніколи не говорить про особисте життя. А тому новий пост зірки став справжнім сюрпризом для її шанувальників. У ньому знаменитість відкрила завісу таємниці або, принаймні, дала зрозуміти, які типажі чоловіків її приваблюють. Так, в пості вона вибрала відразу декількох знаменитих і не тільки чоловіків, запропонувавши фоловерам пограти. Вони повинні були висловити свою думку: хто найбільше підходить Лесі. Більшість з них проголосували за актора. І в новому пості Нікітюк зробила натяк на побачення з тим самим актором. Втім, знаючи почуття гумору ведучої, можна все це прийняти за розіграш.

Леся порадувала фанатів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Юлія "Зайка" Бельченко заінтригувала весільними фото

Юлія "Зайка" Бельченко минулого тижня стала зіркою номер один. А все тому, що фіналістка "Холостяка-11" показала загадкові знімки у весільній сукні і в обіймах ведучого програми "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука. Дівчина зуміла створити навколо події справжній ажіотаж, зберігши інтригу. А після розповіла правду - це були постановочні фото з відкриття нової весільної локації в Києві. А завдяки увазі преси вони зуміли звернути увагу на питання благодійності.

Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)