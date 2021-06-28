Полякова в мікробікіні влаштувала провокацію в мережі: " вона ще й підігріває"

Співачка позує на зелоном газоні в купальнику-бондо і демонструє точені форми з різних ракурсів, даючи розглянути себе краще.

"1,2,3,4,5? Голосуємо! Тыжематьей і в вашемвозрасте на вихід", - відразу ж попередила сувора співачка тих, хто буде намагатися її розкритикувати за жаркий фотосет.

Перед гарячою фотосесією артистки не встояли не тільки шанувальники, а й зіркові друзі. "Ну, Полякова... На вулиці і так жарко, а вона ще підігріває!"- зазначив Гарік Бірча. "Все клас", - гідно оцінила знімки Ольга Цибульська. "Вогонь!"- запевнив Євген Сморигін. "А можна все і ще 5", - написала вражена Анна Буткевич.

Оля показала спекотні кадри в крихітному бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ага ,Фотошоп, видно як живіт підтягували, що аж поле попливло", - зазначив у коментарях хтось із користувачів мережі. "Ну так, у мене ж пузо зазвичай", - парирувала з гумором зірка.

Звичайно, не обійшлося і без порції критики, яку передбачала артистка. Але компліменти сипалися на неї як з рогу достатку.