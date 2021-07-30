Полякова після скандалів розбурхала мережу фото в напівпрозорому вбранні: "що показуєте, то і отримуєте"

Оля Полякова опинилася з центрі низки мережевих скандалів. Спочатку користувачі розкритикували концерт її дочки Маші, і зірковій мамі довелося встати на захист дівчина. Після цього вона оголосила, що старшій дочці довелося звернутися до психоаналітику. Також шквал обговорень викликало фото Олі в бікіні - її запідозрили в пластиці грудей, на що зірка досить різко відреагувала. Пристрасті вляглися, а Оля вирішила порадувати фанів ніжним фото, зробленим на Лазурному березі.

Кадр доступний на сторінці зірки в Instagram.

Співачка позує в легкій напівпрозорій натуральній сукні з резинкою на талії і акуратним шкіряним паском. Вона притискає до грудей ніжний букет польових квітів. На голові - широкополий солом'яний капелюшок, очі заховані за великими сонячними окулярами. Співачка посміхається в об'єктив, а на задньому фоні можна розгледіти море і скелястий берег. Оля Полякова заворожила ніжним образом на морському узбережжі (фото: instagram.com/polyakovamusic) Шанувальники оцінили романтичний образ Королеви ночі. Оленька одяглася і відразу коменти пішли тільки адекватні і приємні. Виходить, що показуєте, то і отримуєте

Як красиво, і ви неймовірна

Оля, ви прекрасні

Не фанатка Полякової, але сьогодні дуже класний образ

Дуже мило

Яке гарне плаття

Справжня До слова, артистка разом зі старшою дочкою приїхала до Франції погостювати у своєї подруги і популрного фуд-блогера Нікі Білоцерківської. Разом вони навіть провели ефір, присвячений приготуванню відразу кількох страв - чіабатти, житнього хліба і вареників з вишнею.