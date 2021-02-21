RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою

Автор: Lite

Слава Камінська зібралася міняти ПМП: співачка зізналася, що так багато часу проводить у студії, творячи нові хіти для своїх фанатів, що задумалася про переїзд.

У своєму Instagram співачка запостила знімок в стильному вбранні.

Стильна чорно-біла туніка в морському стилі з поясом, легінси, високі чоботи, зверху - білий жакет - Слава запостила яскраве селфі в дзеркалі і пустилася в міркування про переїзд і про те, який трек випустити цього разу.

"Мені здається, я скоро переїду на студію на ПМЖ. З маленької кушеточкой і скромною сумочкою спортивних костюмів. Який трек чекаєте? Дамо по ліриці або з танців?", - запитала співачка.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Судячи з коментарів, більшість фанатів захотіли танців. Вони зізналися, що чекають з нетерпінням нового хіта від улюбленої співачки.

Нагадаємо, Слава Камінська підірвала мережу веселим фото зі своєю мамою і дітьми, нереально схожа і занадто молода!

Також пробуємо повторити трендовий зимовий лук від Камінської: така модель дублянки - найактуальніша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецСлава Камінська
Читайте також
Довірте чоловікові: Наталя Могилевська в стильному платті показала, як проводить вихідні
В стильній шубі і з коротким каре: Юлія Саніна захопила фанатів красою, скучили
Прогноз погоди