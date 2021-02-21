Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою

Стильна чорно-біла туніка в морському стилі з поясом, легінси, високі чоботи, зверху - білий жакет - Слава запостила яскраве селфі в дзеркалі і пустилася в міркування про переїзд і про те, який трек випустити цього разу.

"Мені здається, я скоро переїду на студію на ПМЖ. З маленької кушеточкой і скромною сумочкою спортивних костюмів. Який трек чекаєте? Дамо по ліриці або з танців?", - запитала співачка.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Судячи з коментарів, більшість фанатів захотіли танців. Вони зізналися, що чекають з нетерпінням нового хіта від улюбленої співачки.