Я вас порву! Остапчук пригрозив усім хейтерам його нової дружини

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук прокоментував заяву своєї екс-дружини Олени Войченко про те, що він їй зраджував в шлюбі. Про свою позицію шоумен розповів в Instagram-stories.

"Вважаю нижче своєї гідності коментувати цю брехню і бруд. Причина всього цього бруду тільки, щоб мені насолити. Але мені боляче, що це вже вплинуло на дітей. Мені дуже неприємно, що у всю цю історію втягнута Христина, бо вона ні в чому не винна, непричетна. Але вона отримує негатив у свою сторону", - розповів Володимир.

Також Остапчук розповів, що його дружина Христина стала отримувати прямі погрози з боку захисників екс-дружини Олени Войченко. На це ведучий негайно відреагував.

"За своє життя я отримував величезну кількість погроз і шантажу. Я ж публічна людина і прекрасно все розумію, що людям потрібен рейтинг. Але якщо ви хоч щось посмієте зробити в адресу моєї сім'ї - я вас особисто порву. І ви будете мати справу зі мною", - пригрозив ведучий шоу "Маска".

Зазначимо, що Христина Остапчук опублікувала скріншот свого листування з особою, яка заявляє, що у неї багато компромату на неї.

"Перестаньте мене залякувати", - звернулася до цих людей Христина.

Скріншот

Остапчук звернувся до хейтерам

Нагадаємо, що колишня дружина ведучого Олена Войченко обвинуватила екс-чоловіка у брехні і сказала, що він закрутив роман з Христиною ще під час їхнього шлюбу. Вона опублікувала скріншоти їх листування.

Сам же Володимир Остапчук скаржиться, що йому не дають бачити рідних дітей.