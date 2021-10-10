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Потап з Каменських весело погуляли в Мадриді в несподіваній компанії

Автор: Ольвія Агаркова

Потап і Настя Каменських втекли з мерзлякуватого Києва на вікенд в ще по-літньому теплий і гостинний Мадрид. Парочка насолоджується прогулянками по місту і радує романтичними фото, а також ділиться незабутніми емоціями від подорожі до Іспанії.

Так, Настя показала в Instagram щасливе селфі з коханим на головній площі іспанської столиці - Пласа-Майор.

Вона зображена у футболці від Karl Lagerfeld. Настя зняла сонячні окуляри-авіатори і, трохи мружачись, розпливлася в усмішці. Потап обіймає дружину і стримано посміхається в камеру.

"Продовжіть фразу! Між нами тільки танець...."- запропонувала шанувальникам кумедну творчу гру артистка.

Потап і Настя прогулялися по вуличках Іспанії (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя насолоджуються Мадридом разом (фото :instagram.com/realpotap)

Підписники Насті стали демонструвати свої поетичні таланти і почуття гумору, і пропонувати можливе продовження рядка. Звичайно ж, Потап і Настя удостоїлися численних захоплених компліментів.

  • Красива і найпозитивніша завжди в тренді пара
  • Танець довжиною в життя. Танцюйте і радуйте нас
  • Шикарне фото
  • Між нами тільки танець, і вогонь стирає межі
  • Ти мій пристрасний самозванець
  • Між нами тільки танець, ти гарячий, як іспанець
  • Між нами тільки танець, шкода Потап не іноземець
  • Один ритм двох сердець

Потап ж на особистій сторінці в Instagram опублікував танець з дружиною. Відео записано у форматі TikTok. Пара пластично рухається в так музиці. Ролик знятий в номері мадридського готелю.

На Насті - біла футболка Karl Lagerfeld, шкіряні лосини з високою посадкою і пояс, що підкреслив талію. На Потапові - чорний світшот із зображенням легендарного баскетболіста Кобі Брайанта.

Також парочка показала несподівану зустріч в Маріді - за столиком з українськими артистами сидів іспанський актор Даніель Прім, який знявся в кліпі Потапа і Насті "Бум Дігі Бай" і його друзі-музиканти. Весела компанія встигла потанцювати на дискотеці.

Скріншот відео: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських прогулялися Києвом і показали улюблені місця для осінньої активності.

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ПотапНастя Каменських