Потап з Каменських весело погуляли в Мадриді в несподіваній компанії

Вона зображена у футболці від Karl Lagerfeld. Настя зняла сонячні окуляри-авіатори і, трохи мружачись, розпливлася в усмішці. Потап обіймає дружину і стримано посміхається в камеру.

"Продовжіть фразу! Між нами тільки танець...."- запропонувала шанувальникам кумедну творчу гру артистка.

Потап і Настя прогулялися по вуличках Іспанії (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя насолоджуються Мадридом разом (фото :instagram.com/realpotap)

Підписники Насті стали демонструвати свої поетичні таланти і почуття гумору, і пропонувати можливе продовження рядка. Звичайно ж, Потап і Настя удостоїлися численних захоплених компліментів.

Красива і найпозитивніша завжди в тренді пара

Танець довжиною в життя. Танцюйте і радуйте нас

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Між нами тільки танець, і вогонь стирає межі

Ти мій пристрасний самозванець

Між нами тільки танець, ти гарячий, як іспанець

Між нами тільки танець, шкода Потап не іноземець

Один ритм двох сердець

Потап ж на особистій сторінці в Instagram опублікував танець з дружиною. Відео записано у форматі TikTok. Пара пластично рухається в так музиці. Ролик знятий в номері мадридського готелю.

На Насті - біла футболка Karl Lagerfeld, шкіряні лосини з високою посадкою і пояс, що підкреслив талію. На Потапові - чорний світшот із зображенням легендарного баскетболіста Кобі Брайанта.

Також парочка показала несподівану зустріч в Маріді - за столиком з українськими артистами сидів іспанський актор Даніель Прім, який знявся в кліпі Потапа і Насті "Бум Дігі Бай" і його друзі-музиканти. Весела компанія встигла потанцювати на дискотеці.

Скріншот відео: instagram.com/realpotap