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Потап с Каменских весело погуляли в Мадриде в неожиданной компании

Автор: Ольвия Агаркова

Потап и Настя Каменских сбежали из зябкого Киева на уикенд в еще по-летнему теплый и гостеприимный Мадрид. Парочка наслаждается прогулками по городу и радует романтическими фото, а также делится незабываемыми эмоциями от путеществия в Испанию.

Так, Настя показала в Instagram счастливое селфи с любимым на главной площади испанской столицы – Пласа-Майор.

Она запечатлена в футболке от Karl Lagerfeld. Настя сняла солнечные очки-авиаторы и , немного жмурясь, расплылась в улыбке. Потап обнимает жену и сдержанно улыбается в камеру.

"Продолжите фразу! Между нами только танец…." - предложила поклонникам забавную творческую игру артистка.

Потап и Настя прогулялись по улочкам Испании (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап и Настя наслаждаются Мадридом вместе (фото: instagram.com/realpotap)

Подписчики Насти стали демонстрировать свои поэтические таланты и чувство юмора, и предлагать возможное продолжение строчки. Конечно же, Потап и Настя удостоились многчисленных восторженных комплиментов.

  • Красивая и самая позитивная всегда в тренде пара
  • Танец длиною в жизнь. Танцуйте и радуйте нас
  • Шикарное фото
  • Между нами только танец, и огонь стирает грани
  • Ты мой страстный самозванец
  • Между нами только танец, ты горячий, как испанец
  • Между нами только танец, жаль Потап не иностранец
  • Один ритм двух сердец

Потап же на личной странице в Instagram опубликовал танец с женой. Видео записано в формате TikTok. Пара пластично двигается в так музыке. Ролик снят в номере мадридской гостиннице.

На Насте – белая футболка Karl Lagerfeld, кожаные лосины с высокой посадкой и пояс, подчеркнувший талию. На Потапе – черный свитшот с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Также парочка показала неожиданную встречу в Мариде – за столиком с украинскими артистами сидел испанский актер Даниэль Прим, который снялся в клипе Потапа и Насти "Бум Диги Бай" и его друзья-музыканты. Веселая компания успела поплясать на дискотеке.

Скриншот видео: instagram.com/realpotap

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских прогулялись по Киеву и показали любимые места для осенней активности.

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ПотапНастя Каменских