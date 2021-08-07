Поцілувала і поїхала: Леся Нікітюк розповіла про складне розставання з коханим

Леся без макіяжу показала селфі з задоволеним Рафіком. Песик і його зіркова господиня розмістилися в машині. Рафік показав, що вміє позувати не гірше, ніж знаменитість.

"Друга поцьомала, корми залишила.... і поїхала. Як же важко його залишать", - зізналася ведуча.

Леся показала селфі з любим вихованцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багато підписників Лесі зазначили, що песик і його господиня схожі, а також зворушили компліментами цій пустотливий парочці.

Міхалі

Красива яка

Пупсик

Гарненький

Як ви схожі

Найщасливіший і найкрасивіший собакен у всьому світі

Яка милота

Такі класнючі

Такий вже він у вас пупсик!

Який гарненький

До слова, відпочивати Рафік вміє не гірше, ніж його господиня. Разом з нею він і загоряє, купається і відпочиває на березі після інтенсивного запливу.

Леся показала, як Рафік любить відпочивати (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А поки шанувальники пишуть компліменти для господині і її улюбленця, леді Ле встигла всістися на "трон вагітності" - саме так вона підписала незвичайне фото з розділу"сторіс".

Леся поділилася фото в незвичайному місці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)