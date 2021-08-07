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Поцеловала и уехала: Леся Никитюк рассказала о сложном расставании с любимым

Автор: Styler

Леся Никитюк только вернулась из Черногории, как решила продолжить отдых в родной украине. Леди Ле отправилась на украинский курорт в Черновицкой области с любимым четверолапым другом Рафиком, которого звезда просто обожает. Вместе они успели отдохнуть на Днестре, где ведущая вдоволь накаталась на водном мотоцикле и заявила, что теперь цены на это развлечение возросли.

На новом фото в Instagram Леди Ле позирует со своим домашним любимчиком.

Леся без макияжа показала селфи с довольным Рафиком. Песик и его звездная хозяйка разместились в машине. Рафик показал, что умеет позировать не хуже, чем его знаменитость.

"Друга поцьомала, корма залишила…. і поїхала. Як же важко його залишати", - призналась ведущая.

Леся показала селфи со своим питомцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многие подписчики Леси отметили, что песик и его хозяйка похожи, а также растрогали комплиментами этой озорной парочке.

  • Михали
  • Красивая какая
  • Пупсики
  • Хорошенькие
  • Как вы похожи
  • Самый счастливый и красивый собакен во всем мире
  • Какая милота
  • Такие класнючие
  • Такой уже он у вас пупсик!
  • Какой хорошенький

К слову, отдыхать Рафик умеет не хуже, чем его хозяйка. Вместе с ней он и загорает, и купается, и отдыхает на берегу после интенсивного заплыва.

Леся показала, как Рафик любит отдыхать (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А пока поклонники пишут комплименты для хозяйки и ее любимчика, Леди Ле успела усесться на "трон беременности" - именно так она подписала необычное фото из раздела "сторис".

Леся поделилась фото в необычном месте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась своим значимым достижением в сети.

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Леся Никитюк