Позитив зі сльозами на очах висловився про шлюб та відповів на чутки про роман з Сахневич

Олексій Завгородній (Позитив) зворушливо висловився про свою дружину Анну Андрійчук і спростував чутки про початок роману з партнеркою на шоу Танці з зірками 2020 Юлією Сахневич. Знаменитий артист і учасник гуртів "Время и Стекло" та Mozgi зізнався, що на проекті практично всі "грають кохання".

Співак також прокоментував домисли фанатів про те, що у стосунках з дружиною пішла тріщина нібито через Сахневич. Розповідаючи про почуття до Андрійчук та їх шлюб Позитив у програмі "Життя відомих людей" навіть не стримав емоції та розплакався.

При цьому музикант відмовився коментувати чутки про розлучення з дружиною і зазначив, що нинішній рік "зі всіма подіями" став для нього найскладнішим у житті.

Позитив розповів, що неймовірно вдячний дружині за постійну підтримку і віру в нього, а також готовий поставити їй пам'ятник за життя.

Також артист розповів, що в шлюбі відбувалися і сварки, а також визнав, що сам він - дуже ревнивий чоловік, і у нього з дружиною це спільне. Так, Андрійчук раніше підозрювала романи між Загороднім та Настею Каменських, а також з Надею Дорофєєвою.

Зараз роль "розлучниці" дісталася партнерці по "Танцях" Сахневич.

Позитив запевнив, що жодних стосунків "поза рамками" між ними немає.

"Ми всі граємо любов на паркеті. Всі. Шури-мури, інтриги, розслідування іноді дратують", - каже музикант.

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Після того як дует "Время и Стекло" оголосив про свій розпад учасники групи влаштували прощальний тур по Україні, і на концертах "сльози ллють і шанувальники, і Надя з Позитивом".

Але зараз Завгородній зробив гучну заяву, що вони з Дорофєєвої вже підготували стільки сюрпризів, що їх фанати будуть шоковані.

Надя Дорофєєва та Позитив (фото: РБК-Україна)

"Ніколи в житті у нас не було жодної творчої суперечки. Ми правда зробили те, про що ми мріяли, не дивлячись ні на що, на якісь перешкоди", - наголосив Позитив, пояснюючи феноменальний успіх дуету відсутністю конкуренції між ними.

Відео: Позитив зробив зворушливе зізнання про дружину і не стримав сліз

Нагадаємо, раніше Позитив прокоментував свій виліт з шоу Танці з зірками 2020.

Також нещодавно Надя Дорофєєва та Позитив проговорилися про інтимне та заявили, що діляться абсолютно всім.