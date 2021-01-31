Може принести нестерпний біль: Астаф'єва вичерпно відповіла на питання про весілля і дітей

Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших українських зірок . Вона регулярно знімається у відвертих фотосесіях, демонструючи свої розкішні форми і вражає мудрістю, глибиною роздумів і суджень. Шанувальники захоплюються поєднанням краси і гострого розуму знаменитості. Вона не часто піднімає особисті теми, але в цей раз вирішила раз і назавжди відповісти цікавим.

Артистка опублікувала не дуже типовий для себе фотосет. Даша позувала в брючному костюмі та чорному топі. Схоже, фото без обробки, а сама співачка на них незвично задумлива.

Смілива Даша вирішила торкнутися досить болючих, але від цього не менш частих запитання про особисте життя.

Даша Астаф'єва зачепила болючу для себе тематику (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Чому ти все ще не одружені?! Чому у тебе все ще немає дітей?!" Неприємно, але що вже там, давайте все-таки поговоримо і, може, разом забудемо. Щирі і сміливі ви мої. Мої настільки, що відкидаючи будь-які рамки пристойності, змітаєте всі межі допустимого на своєму шляху.Давайте подивимося на фото. На ньому людина, яка досягла віку, коли, часом, навіть саме слово 'вік' може принести нестерпний біль. Чи впізнаєте ви в цьому фото себе? Чи часто вас 'б'ють' по морді цією фразою? Адже проблема навіть не в самому питанні або відповіді на нього, проблема глибше — в самому бажанні всадити вас давно застарілий шаблон з висоти своєї тупості. Як же все-таки дочиста вирвати з себе таке сприйняття?" - написала співачка.

Шанувальники оцінили тонкість і мудрість міркувань артистки і підтримали їїпозицію.

Красива і мудра! Глибоко! І по справі

Даша, Ви прекрасні і я розумію Вас! Тому що мішень з боку недалеких людей і тому що не вважаю заміжжя самоціллю

Ви просто шикарна. Ті люди, які питають про таке, в більшості своїй нещасні. Або дурні. Або заздрять. Бо є чому. Ви шикарна дівчина

Приголомшливо, як же ви все таки круто, інтелігентно і гарно вмієте поставити на місце хамів і зухвальців. Схиляю голову перед вами. Рідкісне поєднання розуму та краси

Ви прекрасні

Даша, яка ти красива завжди. Я в шоці! Залишайся завжди з такими палаючими і такими мудрими очима. Ну і з думками, звичайно ж. Такими мудрими

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва з оголеними грудьми дала пораду шанувальникам.