Притула "наїхав" на Фреймут, Дімопулос зробила інтимні зізнання: найгучніші скандали тижня

Скандальна слава - теж слава, вважають знаменитості. А тому часто самі підігрівають інтерес до своєї персони інтимними подробицями і одкровеннями. Якими інтригами і гучними новинами приголомшили світ зірки минулого тижня, читайте нижче.

Дімопулос зробила інтимні зізнання

Санта Дімопулос - одна з найперспективніших учасниць проекту "Танці з зірками", а також - одна з найбільш спокусливих. Тому публіка обожнює спостерігати за її танцями, а також завжди не проти дізнатися інтимні подробиці життя знаменитості. Сама співачка також регулярно підкидає приводи для розмов. Так, минулого тижня вона зробила сміливу заяву про своє інтимне життя. Санта розповіла, що через участь в проекті їй катастрофічно не вистачає близькості з коханим чоловіком. Також зірка зазначила, що чоловік не ревнує її до партнера по паркету. "У здорових відносинах ревнощів немає. Точніше, вона присутня лише в легкій ігровій формі, де немає драми, підозр і істерик. Тому що, якщо є драма, підозра і істерика - увага! Ваші стосунки вийшли з зони "здорові" і зайшли в зону "хворобливе щось", - впевнена зірка.

Співачка не боїться бути відвертою (фото: instagram.com/santadimopulos)

Бред Пітт розійшовся з молодою нареченою

Стосунки Бреда Пітта і його молодої коханої Ніколь Потуральскі стали справжньою сенсацією. Світові ЗМІ ретельно стежили за новим романом голлівудського серцеїда, обговорювали злість Джолі з цього приводу і робили ставки, чи збирається актор одружуватися. І ось - несподіваний поворот: пара розійшлася через пару місяців стосунків. Як запевняють джерела, ці відносини з самого початку носили легкий, ні до чого не зобов'язуючий характер. Зараз Ніколь знову можна помітити в компанії чоловіка, який і познайомив її з Піттом.

Ніколь Потуральскі не сумує (фото: instagram.com/nico.potur)

Притула різко висловився про Фреймут

Сергій Притула та Ольга Фреймут знову не порозумілися. Цього разу про свою колишню колегу висловився Притула. Як висловився шоумен, він не розуміє, чому Ольга так цікавиться його життям і завжди намагається згадати його у своїх інтерв'ю. "Доля Ольги Фреймут мене цікавить трохи менше, ніж доля футбольного клубу "Колос Ковалівка". Може, у Олі якийсь гештальт не закритий? Що з нею відбувається, чому вона ледь не в кожному ефірі використовує риторику, пов'язану зі мною? Якщо б я був її чоловіком, я б з нею серйозно поговорив", - сказав Притула на програмі "Кава з перцем".

Сергій Притула знову поскандалив з Фреймут (фото: instagram.com/siriy_ua)

Еріка Герцен розповіла про роман з Меладзе

Еріка Герцен стала однією з найпопулярніших учасниць групи "ВІА Гра", що вічно оновлюється. Тому коли вона покинула колектив навесні цього року і поїхала будувати сольну кар'єру, шанувальники були ошелешені. До того ж у мережі з'явилися чутки, що причина тому - роман із продюсером колективу Костянтином Меладзе. А точніше реакція на нього Віри Брежнєвої. І ось в одному з останніх інтерв'ю Еріка пролила світло на ці події. 32-річна співачка зізналася, що була шокована цими плітками не менше самої Віри. А до того ж не вважає себе конкуренткою такій жінці, як Брежнєва. "Я Віру не знаю близько... Можу тільки одне сказати - ми всі бачимо: вона мудра доросла жінка, у неї сім'я, проекти. Зараз - бізнес. Вона молодець. Ну яка я їй конкурентка?". Сама Еріка наразі працює в Казахстані, де щасливо одружена.

Еріка була однією з найяскравіших учасниць групи (фото: instagram.com/erikaherceg)