Не прогадала: Дімопулос висловилася про партнера на "Танцях з зірками 2020" і новий ефір шоу

Санта поспілкувалася з шанувальниками

Санта Дімопулос швидко і впевнено йде у фінал Танців з зірками 2020. Десятий прямий ефір , за її словами, давався важко, адже знаменитостей чекав обмін партнерами. Втім, Санта впоралася на ура, незважаючи на те, що танцювала з партнером своєї головної конкурентки Надії Мейхер, Кирилом Васюком. Так, зірка вирішила відповісти на запитання підписників в Instagram і розкрити деякі карти.

Вона пояснила, чому десятий ефір став для неї справжнім випробуванням.

"Складно, тому що треба було готувати 3 танці – один основний і 2 на батл", - пояснила Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Також вона розповіла, що сама вибрала собі партнера і не шкодує. "Запропонували два на вибір, вибрала Макса Леонова і, думаю, не помилилася", - вважає екс-"ВІА Гра".

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта заявила, що майбутній ефір буде дуже складним, тому вона посиленого готується.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Екс-"віагрянка" також розповіла про свої внутрішні трансформації та шляху до гармонії з собою. "Це шлях довжиною в життя. Але так, щоб відчути себе щасливою людиною – років 5 пошуку і розвитку", - зазначила Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Крім того, разом з партнером по Танцях з зірками 2020 Максом Леоновим Санта з'явилася на обкладинці журналу Viva!, а на сторінці видання в instagram опублікований коментар артистки про її участь у найтанювальнішому проекті країни.

"Танці з зірками" – це окреме життя, можливість реалізувати і виразити себе, свої емоції через танець. Щонеділі я перетворююся на нову Санту. Особливо близька мені румба: це мій улюблений танець, він про любов і пристрасть", — зізналася Санта.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос висловилася про ревнощі чоловіка.