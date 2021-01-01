Відбувалися пристрасні речі: Дорофєєва розговорилася про інтим з Дантесом і голих фото

Надя Дорофєєва обожнює свого чоловіка Володимира Дантеса, а він в свою чергу, зізнається - як тільки побачив дівчину, то відразу зрозумів, що вона стане його дружиною. Співак обожнює кохану і цінує їх близькі, довірчі стосунки, які лише міцнішають з роками. Зіркова сім'я не приховує – вони темпераментні особи, тому не звикли приховувати свої почуття. Так, Надя зробила зізнання про найгарячіше побачення з чоловіком і зізналася, за що його любить.

В інтерв'ю для видання marie claire вона розповіла, що вважає другу половинку красивим, розумним, ерудованим і обожнює за почуття гумору. "Дивовижна, неймовірно талановита людина. Кожен раз, коли я зі сторони бачу його на зйомках, чую, як він розмовляє, як жартує, співає – думаю, який він розумний і багатогранний і страшенно ним пишаюся", - зізналася зірка.

Також вона розговорилася про найгарячіше побачення з чоловіком, а також про їх самої романтичну зустріч наодинці.

Надя і Володимир - пристрасна пара (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Пам'ятаю дуже романтичне побачення, коли ми в перший раз прийшли до Вови додому. Він приготував мені вечерю, перші незручності, перші дотики рук – дуже зворушливо, мило і красиво. А ще одного разу у нас була не менш романтична поїздка в поїзді, де відбувалися різні пристрасні речі, про які я не можу говорити", - зніяковіло зазначила співачка.

Також вона висловила своє ставлення до еротичних зйомок. Надя зізнається, що не має нічого проти відвертих фото і зйомок в жанрі ню. На кілька таких моделей вона підписана сама – дивиться і надихається.

"Я обожнюю гарні фотографії і дивлюся на красиве тіло як на мистецтво. Якщо фото не вульгарні і не розпусні, не бачу в цьому нічого поганого", - запевняє співачка.

Надя Дорофєєва надихається естетичними ню-фото (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Звичайно ж, сексапільній Наді неодноразово надсилали непристойні фото і робили недвозначні інтимні пропозиції. На них вона реагує з гумором.

"Обожнюю! У мене навіть є колекція, а найсмішніше іноді я викладаю в Instagram. До непристойних пропозицій ставлюся з гумором і навіть сумую, якщо вони не надходять хоча б тиждень", - зненацька зізналася вона.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про неприємний випадок в новорічну ніч.