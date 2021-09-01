Прощавай, літо: Санта Дімопулос похвалилася шоколадною засмагою і точеними формами
Санта Дімопулос разом з сім'єю відпочиває на Лазурному березі у Франції, де і зустріла початок осені. Артистка попрощалася з літом барвистим знімком, на якому продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.
Ефектний кадр був опублікований на Instagram-сторінці знаменитості.
Санта зображена на терасі з лежаками, з якої відкривається запаморочливий вид на море. Вона ефектно позувала в бірюзовому монокіні і сонцезахисних окулярах, захоплюючи стрункими формами і золотистою засмагою.
Дімопулос підняла голову трохи вгору і нібито дивиться слідом літу, що минає.
Засмагла Санта підкорила витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Навіть п'ятниця 13 не звучить так, як 31 серпня. Прощавай, моє чарівне літо", - написала артистка.
Фолловери засипали Санту компліментами, захоплюючись її фігурою і красою.
- Ну як можна бути такою нереальною???
- Шикарна!
- Фантастика
- Ваша фігура бомба ракета
- Санта, мотивуєте на все. Захоплююся і милуюся
- Чарівна
- Скільки краси в одній людині
- Українки - найкрасивіші жінки світу. Доведено в черговий раз!
- Добре тобі, там тепло. А в Києві не встигло літо закінчитися, як уже холоднішає. Красуня спекотна
Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос в "голому" комбінезоні захопила гнучкістю тіла.