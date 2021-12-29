"Просто ангел!"Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

У вересні 2019 року Лілія Подкопаєва народила другу дочку, яку назвала на честь бабусі – Евеліна. Олімпійська чемпіонка - багатодітна мама, адже ще ростить прийомного сина Вадима та біологічну доньку Кароліну.

Варто зазначити, що татом малятка став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким гімнастка познайомилася в США. Спортсменка не любить виставляти на показ особисте життя, але вирішила опублікувати чарівний фотосет молодшої дівчинки.