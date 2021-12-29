"Просто ангел!"Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

У вересні 2019 року Лілія Подкопаєва народила другу дочку, яку назвала на честь бабусі – Евеліна. Олімпійська чемпіонка - багатодітна мама, адже ще ростить прийомного сина Вадима та біологічну доньку Кароліну.
Варто зазначити, що татом малятка став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким гімнастка познайомилася в США. Спортсменка не любить виставляти на показ особисте життя, але вирішила опублікувати чарівний фотосет молодшої дівчинки.
На особистій сторінці в Instagram вона показала милу фотосесію Евеліни.
Малятко одягнене у святкову сукню з фатину з пишною спідницею і рукавами-крильцями. Вона посміхається, на обличчя падають сонячні промені, а її щаслива мама ловить дівчинку в свої обійми. Лілія і дочка зображені на березі водойми, вони граються в західному сонці, ніби не помічаючи камер.
Лілія зачарувала фотосесією з молодшою донькою (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Бережіть в собі своє безмежне море", - підписала щасливі сімейні кадри Лілія.
Підписники гімнастки тепло відреагували на її фото з донькою і завалили маму і малятко компліментами.
Раніше шанувальники спортсменки помічали зовнішню схожість Евеліни і її знаменитої мами. Та й сама гімнастка говорила, що спочатку дівчинка була схожа на тата, а потім, у міру дорослішання, вже на неї.
До слова, влітку Лілія прилітала до Києва і навіть зробила пару знімків у центрі столиці зі старшою донькою Кароліною.