"Просто ангел!" Лилия Подкопаева умилли редкими фото младшей доченьки

В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева родила вторую дочь, которую назвала в честь бабушки – Эвелина. Олимпийская чемпионка – многодетная мама, ведь еще растит приемного сына Вадима и биологическую дочь Каролину.
Стоит отметить, что папой малышки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым гимнастка познакомилась в США. Спортсменка не любит выставлять на показ личную жизнь, но решила опубликовать очаровательный фотосет младшей девочки.
На личной странице в Instagram она показала милую фотосессию Эвелины.
Малышка одета в праздничное платье из фатина с пышной юбкой и рукавами-крылышками. Она улыбается, на лицо падают солнечные лучи, а ее счастливая мама ловит девочку в свои объятия. Лилия и дочь запечатлены на берегу водоема, они резвятся в закатном солнце, будто не замечая камер.
Лилия очаровала фотосессий с младшей дочкой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Берегите в себе свое безграничное море", - подписала счастливые семейные кадры Лилия.
Подписчики гимнастки тепло отреагировали на ее фото с дочкой и завалили маму и малышку комплиментами.
Ранее поклонники спортсменки отмечали внешнее сходство Эвелины и ее знаменитой мамы. Да и сама гимнастка говорила, что поначалу малышка была похожа на папу, а затем, по мере взросления, уже на нее.
К слову, летом Лилия прилетала в Киев и даже сделала пару снимков в центре столицы со старшей дочкой Каролиной.