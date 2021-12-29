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"Просто ангел!" Лилия Подкопаева умилли редкими фото младшей доченьки

Автор: Styler

В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева родила вторую дочь, которую назвала в честь бабушки – Эвелина. Олимпийская чемпионка – многодетная мама, ведь еще растит приемного сына Вадима и биологическую дочь Каролину.

Стоит отметить, что папой малышки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым гимнастка познакомилась в США. Спортсменка не любит выставлять на показ личную жизнь, но решила опубликовать очаровательный фотосет младшей девочки.

На личной странице в Instagram она показала милую фотосессию Эвелины.

Малышка одета в праздничное платье из фатина с пышной юбкой и рукавами-крылышками. Она улыбается, на лицо падают солнечные лучи, а ее счастливая мама ловит девочку в свои объятия. Лилия и дочь запечатлены на берегу водоема, они резвятся в закатном солнце, будто не замечая камер.

Лилия очаровала фотосессий с младшей дочкой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Берегите в себе свое безграничное море", - подписала счастливые семейные кадры Лилия.

Подписчики гимнастки тепло отреагировали на ее фото с дочкой и завалили маму и малышку комплиментами.

  • Сладкие курносики
  • Какие мудрые глаза
  • Какое чудо
  • Маленькая Лили
  • Чудо дитя
  • Такая куколка
  • Какая милашка
  • Какая Прелесть
  • Просто ангел

Ранее поклонники спортсменки отмечали внешнее сходство Эвелины и ее знаменитой мамы. Да и сама гимнастка говорила, что поначалу малышка была похожа на папу, а затем, по мере взросления, уже на нее.

К слову, летом Лилия прилетала в Киев и даже сделала пару снимков в центре столицы со старшей дочкой Каролиной.

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Лилия Подкопаева