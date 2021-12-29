"Просто ангел!" Лилия Подкопаева умилли редкими фото младшей доченьки

В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева родила вторую дочь, которую назвала в честь бабушки – Эвелина. Олимпийская чемпионка – многодетная мама, ведь еще растит приемного сына Вадима и биологическую дочь Каролину.

Стоит отметить, что папой малышки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым гимнастка познакомилась в США. Спортсменка не любит выставлять на показ личную жизнь, но решила опубликовать очаровательный фотосет младшей девочки.