Просто богиня: Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим цибулею

Леся Нікітюк вміє відпочивати красиво і любить демонструвати відверті вбрання! На цей раз українська ведуча теж не дала шанувальникам занудьгувати і поділилася в своєму Instagram-акаунті знімками з відпустки.

На серії фото Никитюк позує в сукні-сорочки з запахом сміливого фіолетового кольору. Образ доповнюють яскраві помаранчеві босоніжки з зав'язками на високому каблуці.

Леся Нікітюк не втомлюється підкорювати стрункими ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ось він, мій лук дня", - написала ведуча і поставила цілих три емодзі-чортеня.

Підпис вийшла як не можна до речі: коротка довжина сукні підкреслила стрункі ноги знаменитості, а запах – шикарне декольте. Макіяж Леся теж вибрала в темних тонах, виділивши відразу і губи, і очі. І хоча фото зроблені на тлі панорами з пальмами і морськими пейзажами, хто знає, може, ведуча зібралася на вечірку?

"Ці ноги", "Краса", "Шикарна", "Захоплююся вашою впевненість у собі", "Ось це погляд", "Богиня", - тут же посипалися коментарі від фоловерів провідною.

Нагадаємо, що нещодавно ведуча шоу "Le Маршрутка" порівняла себе з Шерон Стоун.