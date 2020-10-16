Просто богиня: Леся Никитюк покорила сеть новым соблазнительным луком

Леся Никитюк умеет отдыхать красиво и любит демонстрировать откровенные наряды! На этот раз украинская ведущая тоже не дала поклонникам заскучать и поделилась в своем Instagram-аккаунте снимками с отпуска.

На серии фото Никитюк позирует в платье-рубашке с запахом смелого фиолетового цвета. Образ дополняют яркие оранжевые босоножки с завязками на высоком каблуке.

Леся Никитюк не устает покорять стройными ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Вот он, мой лук дня", - написала ведущая и поставила целых три эмодзи-чертенка.

Подпись получилась как нельзя кстати: короткая длина платья подчеркнула стройные ноги знаменитости, а запах – шикарное декольте. Макияж Леся тоже выбрала в темных тонах, выделив сразу и губы, и глаза. И хотя фото сделаны на фоне панорамы с пальмами и морскими пейзажами, кто знает, может, ведущая собралась на вечеринку?

"Эти ноги", "Красота", "Шикарная", "Восхищаюсь вашей уверенность в себе", "Вот это взгляд", "Богиня", - тут же посыпались комментарии от фолловеров ведущей.

Напомним, что недавно ведущая шоу "Le Маршрутка" сравнила себя с Шерон Стоун.