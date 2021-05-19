Просто бомба: Кім Кардашьян в міні-сукні з латексу підірвала мережу

Новий фото в своєму блозі вона присвятила екстремальному міні і не прогдала.

Кім позує у своїй гардеробній, роблячи селфі в дзеркалі. На ній одягнуто міні-плаття з чорного латексу. З відвертими вирізами, на тонких бретельках, воно підкреслило відразу всі достоїнства фігури. Доповнили лук жовта сумочка-батон - хіт літнього сезону 2021, а також витончені босоніжки. Причому Кім приміряла відразу дві моделі і запропонувала фанатам вирішити, які ж вибрати.

Кім Кардашян у новій міні-сукні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поки одні висловлювали свою думку, інші просто засипали Кардашьян компліментами. В цілому пост зібрав близько 2,5 мільйонів лайків.