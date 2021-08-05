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Просто бомба! Нікітюк у прозорій блузці "спровокувала" різке зростання цін на курорті

Автор: Styler

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Чорногорії і вирішила продовжити відпустку в мальовничих куточках рідної України. Так, вона вирушила в Чернівецьку область і насолоджується водними активностями на Дністрі, адже ведуча не звикла сидіти на місці.

Леді Ле показала в Instagram фото в мальовничому місці.

Леся сидить на гідроциклі у відвертому монокіні, який вже встигли оцінити шанувальники телезірка. Вона завбачливо накинула на плечі прозору білу блузку-туніку і одягла на голову бейсболку. Мальовничий пейзаж став прекрасною декорацією для атмосферного фото.

"І скутер зразу подорожчав. Привіт вам з Міконоса", - з гумором підписала мальовничий кадр Леді Ле.

Леся Нікітюк показала водні розваги на Дністрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Скільки ж тепер коштує цей скутер?"- поцікавився хтось із коментаторів. "550 грн. за 10 хвилин. А зараз вже євро", - констатувала Леді Ле.

Підписники засипали Лесю комліментами.

  • Красуня
  • Як гармонійно злилися ці дві шикарні красуні
  • Яка у Вас шикарна фігурка. Ви просто бомба
  • Класна як завжди
  • Мега ноги
  • Прекрасна дівчина в красивому місці
  • Супер дівчинка
  • Гарненька

До слова, Леся взяла з собою на відпочинок домашнього улюбленця Рафіка. На деяких знімках вона позує в короткій строкатій сукні. Також Леся зробила селфі в купальнику з "зебровим" принтом і солом'яному капелюшку.

Леся поділилася ефектними фото з відпустки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала яскравий фотосет серед соняшників.

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Леся Нікітюк