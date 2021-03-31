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Просто космос: Кайлі Дженнер в неоновому комбінезоні захопила витонченою фігурою

Автор: Lite

Кайлі Дженнер обожнює дивувати мережу. Знаменита бізнесвумен легко може вирушити в офіс до кроп-топі, а також вийти у світ "інопланетного" вбранні.

Новий пост у своєму блозі дівчина присвятила саме йому.

Кайлі показала масу фото в ефектному комбінезоні чорного кольору з неоновими вставками. Доповнили його витончені туфлі на шпильці сріблястого кольору, а також крихітна сумочка. Зірка, яка стала приділяти набагато більше часу своїй фігурі, виглядає помітно більш стрункою і підтягнутою.

Кайлі Дженнер підкорила фігурою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Родзинкою лука стала і нова зачіска трендессетера у світі краси. Так, для фотосесії Кайлі зробили об'ємне каре, яке уклали на прямий проділ. Швидше за все, дівчина знову використовувала перуку, тим не менш, така стрижка їй неймовірно до лиця. А цієї весни вона і зовсім побила рекорди популярності в шоу-бізнесі і світі моди.

Цікаво, що всього день Кайлі Дженнер демонструвала стильний лук для теплих деньків на основі білих речей, а також коси ниче пояса.

Нагадаємо, ще одна сестра з сімейства Кардашьян-Дженнер - Кендалл - також повернулася до активних постів у блозі. Дівчина показала свою спортивну фігуру, яка неймовірно мотивувала фоловерів.

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Новини України Кендалл ДженнерКайли Дженнермодатренд
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