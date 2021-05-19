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Стане бабусею? 18-річний син Вікторії Бекхем показав "вагітне" фото своєї дівчини

Новость на русском →
США, Середа 19 травня 2021 21:31
Стане бабусею? 18-річний син Вікторії Бекхем показав "вагітне" фото своєї дівчини Вікторія Бекхем і Ромео (фото: instagram.com/romeobeckham)
Автор: Lite

Не тільки старший брат Девіда і Вікторії Бекхем, 22-річний Бруклін, вирішив влаштувати своє особисте життя. 18-річний Ромео не відстає, а може, і переганяє свого брата.

Так, нові фото у блозі хлопця, де він позує зі своєю дівчиною, змусили мережу подумати, що вона вагітна.

18-річний Ромео опублікував в Instagram новий пост, де він позує разом зі своєю дівчиною - моделлю Мією Реган, з якою у відносинах вже більше двох років. На фотографіях Ромео і Мія ніжно обіймаються перед дзеркалом. Дівчина одягнена в джинси і рожевий світшот, що оголив її живіт. Він і став предметом розмов.

Стане бабусею? 18-річний син Вікторії Бекхем показав &quot;вагітне&quot; фото своєї дівчиниСтане бабусею? 18-річний син Вікторії Бекхем показав &quot;вагітне&quot; фото своєї дівчиниРомео зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/romeobeckham)

Оскільки Мія не постаралася (а може, і не змогла) втягнути животик, фанати тут же запідозрили її у вагітності. "Вона вагітна?", "Вітаю, Ромео. Бачу, що вона вагітна", "Ви теж це бачите"?", "Батьки!", "Вона що - вагітна?",- пишуть парі фоловери під постом. Закохані не стали відповідати на них. Що ж, подивимося, як будуть розвиватися події. Можливо, колишній футболіст Девід і дизайнер Вікторія незабаром стануть дідусем і бабусею?

Раніше ми писали про першу зйомку Ромео для глянцю.

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