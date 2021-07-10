Просто маньячка: грайлива Ребрик в корсеті та колготках у сітку зробила раптове зізнання

Білосніжний брючний лекій літній костюм з трендовим піджаком-оверсайз, шовкова молочна майка на тонких брительках підкреслили ніжність і чуттєвість літнього лука телезірки. Другий образ - повна протилежність попередньому.

Ведуча одягла амарантову сукню-піджак вільного крою і зафіксувала її шкіряним широким поясом на талії. Вона доповнила сміливий лук корсетом, що підкреслив розкішний бюст ведучої, і сітчастими колготками з класичними туфлями на шпильці.

Лілія показала два абсолютно різних лука (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія вирішила поцікавитися у підписникв, де вони найчастіше купують речі і одяг яких брендів і виробників обирають. Не секрет, що сама теледіва обожнює аутфіти українських дизайнерів і навіть тісно співпрацює в колаборації з деякими з них.

"Я останнім часом просто маньячка у виборі одягу від українських виробників. Вже кілька років я їхня палка прихильниця. Я реально у захопленні від багатьох наших дизайнерів! На більшості фото в інстаграм - я у костюмах і платтях саме made in Ukraine!" - звявила ведуча.

Головний модний девіз Лілії - аби було зручно і їй подобалося. Тим більше сучасна мода настільки демократична, що дозволяє з легкістю слідувати цьому правилу і не прогадати!

Лілія дала модні поради на кожен день (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча дала модницям парочку порад з особистого досвіду, що здатні виручити в будь-якій ситуації.

"Якщо не знаєте що вдягнути - вдягайте чорно-білий варіант. Це завжди стильно і завжди така "база" має бути в гардеробі.

Якщо сумніваєтесь: вдягати ту чи іншу прикрасу чи ні - краще ни. Без прикрас - це завжди sexy. Ви - і є сама прикраса. Завжди пам’ятайте про це.

Ну і якщо зовсім не готові до заходу, а маєте там бути: пам’ятайте, ви - унікальна в тому, в чому ви є. І хтозна, можливо завтра всі так ходитимуть і ви заведете новий тренд", - поміркувала Лілія.