Просто краса: Санта Дімопулос умилила шанувальників дзвінким сміхом своєї доньки в Дубаї

Санта Дімопулос, як і Юлія Саніна з Джамалою, відлетіли з України в теплі країни, перезаряджатися і "видихати". Тільки Санта, на відміну від своїх колег, вибрала інший напрям, Дубай.

Зірка вже встигла поділитися лайфхаками, як "втекти" у теплі краї. А ще зраділа, що їй більше не треба їхати ні на які тренування, прямого ефіру не буде, а нервове напруження закінчилося.

"Так, я в Дубаї! З чоловіком і моєю донечкою! Як довго я мріяла про це!", - написала Дімопулос.

Санта розповіла, що полетіти зараз легко, незважаючи на пандемію коронавіруса. Перед вильотом потрібно здати всі тести, по прильоту в обов'язковому порядку всі прибулі знову здають тест. Також вона додала, що переліт пройшов "без напрягу".

Дімопулос розповіла, що в Дубаї не змушують носити маски. Принаймні, в готелі, де вони зупинилися, на носіння масок персонал не наполягає, так що від них сімейство теж відпочиває.

Також переможниця "Танців з зірками" "поскаржилася", що шведського столу немає і все потрібно замовляти по меню, яке дуже урізали, додавши, що готель "економить, як може". Під кінець історії Дімопулос також додала, що людей навколо небагато.

Ще, щоб захопити інста-матусь, які просто обожнюють коментувати дитячий контент, Дімопулос показала, як її дочка Софія заливається сміхом - мабуть, дитині подобається Дубай. Фолловери назвали її "милашкою".

Дімопулос в Дубаї з сім'єю (фото, відео: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, що рада перемозі Санти Дімопулос в Танцях з зірками, але особисто вона вважає переможцем абсолютно іншу учасницю.