RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У прозорій сукні і замшевих ботфортах: Надія Мейхер спокусила мережу пікантними фото

Автор: Lite

Екс-"ВІА Гра" показала спекотні кадри

Надія Мейхер одна з претенденток на перемогу у проекті Танці з зірками 2020. Вона вражає глядачів видовищними номерами, гнучкістю, пластичністю, почуттям ритму і сексуальністю. Екс-"ВІА Гра" завжди вважалася гарячою брюнеткою і постійно підтверджує свій статус спокусниці. Серія її палких фото стали тому підтвердженням.

На пікантних кадрах в Instagram вона позує в короткій білій прозорій сукні з рюшами і воланами, на ногах – черевики з тонкими ремінцями, оповитими навколо щиколотки, на голові – крислатий капелюх. На іншому кадрі Надія сидить, спершись об стіну, акцент - на її стрункі ніжки в ботфортах і тату на стегні, в руках – оригінальна чорний капелюх з бахромою.

На ще одному знімку зірка сидить на столі, кокетливо високо піднявши довгу атласну спідницю, на шиї – ажурний чокер, на голові – червоний капелюх.

Популярні новини

Надія Мейхер зачарувала спокусливою фотоподборкой (фото: instagram.com/nadyameiher)

"Кругообіг життя... Ніщо не зупинить світанок, як ніщо не зупинить захід... Як ніхто і ніщо не може зупинити нас бути щасливими, пливучи по бурхливій річці Життя!" - підписала пікантні знімки Надія.

Фолловери зірки прийшли в повний захват.

  • Просто неможливо Чудова!
  • Нереальна красуня
  • Приголомшливо
  • Богиня
  • Талантище
  • Неймовірні фото! Шикарна!
  • Справжня
  • Дівчина-вогонь
  • Прекрасна
  • Ви чудова

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер в кімоно спокусила одночасно суворим і хвилюючим образом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надія МейхерВІА Гра