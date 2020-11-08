В прозрачном платье и замшевых ботфортах: Надежда Мейхер соблазнила сеть пикантными фото

Надежда Мейхер одна из претенденток на победу в проекте Танцы со звездами 2020. Она поражает зрителей зрелищными номерами, гибкостью, пластичностью, чувством ритма и сексуальностью. Экс-"ВИА Гра" всегда считалась горячей брюнеткой и постоянно подтверждает свой статус искусительницы. Серия ее жарких фото стали тому только подтверждением.

На пикантных кадрах в Instagram она позирует в коротком белом прозрачном платье с рюшами и воланами, на ногах – босоножки с тонкими ремешками, обвитыми вокруг щиколотки, на голове – широкополая шляпа. На другом кадре Надежда сидит, оперевшись об стену, акцент - на ее стройные ножки в ботфортах и тату на бедре, в руках – оригинальная черная шляпа с бахромой.

На еще одном снимке звезда сидит на столе, кокетливо высоко приподняв длинную атласную юбку, на шее – ажурный чокер, на голове – красная шляпа.

Надежда Мейхер очаровала соблазнительной фотоподборкой (фото: instagram.com/nadyameiher)

"Круговорот жизни... Ничто не остановит рассвет, как ничто не остановит закат... Как никто и ничто не может остановить нас быть счастливыми, плывя по бурной реке Жизни!" - подписала пикантные снимки Надежда.

Фолловеры звезды пришли в полный восторг.

Просто невозможно Чудесная!

Нереальная красавица

Потрясающе

Богиня

Талантище

Невероятные фото! Шикарна!

Настоящая

Девушка-огонь

Прекрасна

Вы восхитительная

Напомним, что ранее Надежда Мейхер в кимоно соблазнила одновременно строгим и волнительным образом.