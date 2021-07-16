Розбиті коліна, лікті і плече: Дімопулос серйозно покалічилася під час відпустки у Франції

Санта Дімопулос нещодавно повернулася після продуктивного відпочинку і практично відразу вирушила з чоловіком і сім'єю до Франції. Правда, син знаменитості із зірковою мамою не поїхав – хлопчик залишився в Києві. Санта встигла побувати на одній з найгучніших світських подій у світі – Каннському кінофестивалі і вигуляти розкішне червоне плаття. Правда, зі знаменитістю трапилася неприємноть - вона впала під час пробіжки і серйозно травмувалася.

Про інцидент Дімопулос розповіла на особистій сторінці в Instagram .

Так, під час пробіжки по скелястій місцевості в околицях відомого курорту Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі Санта впала і отримала забої. Вона наочно показала травми на відео.

Знаменитість обмовилася, що перед пробіжкою інтуїтивно відчула, що може впасти, хоча раніше з нею такого не траплялося.

"Це дивно. "Упаду і доведеться маскувати рани". Інтуїція? Немає лиха без добра-з обриву не звалилася, голову не пошкодила і, зазвичай, після такого відбувається щось дуже прекрасне і чарівне", - вважає Санта.