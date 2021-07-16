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Розбиті коліна, лікті і плече: Дімопулос серйозно покалічилася під час відпустки у Франції

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Франція, П'ятниця 16 липня 2021 19:54
Розбиті коліна, лікті і плече: Дімопулос серйозно покалічилася під час відпустки у Франції Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: RBC.UA

Санта Дімопулос нещодавно повернулася після продуктивного відпочинку і практично відразу вирушила з чоловіком і сім'єю до Франції. Правда, син знаменитості із зірковою мамою не поїхав – хлопчик залишився в Києві. Санта встигла побувати на одній з найгучніших світських подій у світі – Каннському кінофестивалі і вигуляти розкішне червоне плаття. Правда, зі знаменитістю трапилася неприємноть - вона впала під час пробіжки і серйозно травмувалася.

Про інцидент Дімопулос розповіла на особистій сторінці в Instagram.

Так, під час пробіжки по скелястій місцевості в околицях відомого курорту Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі Санта впала і отримала забої. Вона наочно показала травми на відео.

Знаменитість обмовилася, що перед пробіжкою інтуїтивно відчула, що може впасти, хоча раніше з нею такого не траплялося.

"Це дивно. "Упаду і доведеться маскувати рани". Інтуїція? Немає лиха без добра-з обриву не звалилася, голову не пошкодила і, зазвичай, після такого відбувається щось дуже прекрасне і чарівне", - вважає Санта.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зачарувала милим фото з чоловіком і донечкою.

До слова, знаменитість часто ділиться з шанувальниками роздумами про життя і самодостатність, вчить як прийняти і полюбити себе, розкрити внутрішній потенціал і жіноче начало.

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Санта Димопулос
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